女吃麵小習慣！對面情侶一看狂諷「好做作」　網友全氣炸

▲女網友指出，自己吃麵時因為捲麵的動作，被對面的情侶狂酸「太做作」。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

在日常生活中，每個人一定都會有不自覺的小習慣。不過，就有女網友指出，自己在吃麵時，都會有將麵捲起來的動作，但一對情侶看見後，竟瘋狂嘲諷「好做作」，讓她氣炸直呼「管好自己的人生」。原 PO 於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己在麵攤吃麵時就遇到一對情侶，對方看見原 PO 都會將麵捲起來吃，其中女方竟狂酸「好做作哦！又不是義大利麵」，男方則是嘲諷「她可能吃不起，才在麵攤吃」。聽到這樣的冷嘲熱諷，原 PO 就當場回嗆情侶「你們有問題嗎？」原 PO 也在文中憤怒抱怨，「誰規定只有吃義大利麵才能這樣，管好自己的人生。你才吃不起，我不喜歡吃義大利麵，從自己會吃麵時就這樣捲著吃了」。貼文一曝光後，就引來網友傻眼回應，「我也這樣吃，關他什麼事」、「無聊，是要多沒禮貌」、「這樣捲礙到他們了嗎」、「看心情這樣吃的……他們管太寬了吧」、「我也是這樣吃，這不也是餐桌禮儀嗎」、「管真寬，家住海邊？」甚至有許多同好人跳出來分享，「這樣吃麵 +1 因為不喜歡湯噴得滿臉，所以這樣吃比較喜歡」、「我也都這麼吃，從小外公教我的，這樣麵才不會燙口」、「我也會這樣吃欸！這樣吃很方便啊！湯汁也不會噴到衣服啊」。（編輯：陳雅雲）