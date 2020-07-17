超準！直覺選出最喜歡的房子　秒測你的人生「財運等級」

根據「蓋婭星球」的心理測驗，這次的題目很簡單，在上圖 8 棟房子之中，根據直覺選出最喜歡的，你會選擇哪一棟呢？從你第一眼的印象做出決定，答案將會測出你的人生「財富等級」！你在經營小生意方面特別有運勢，但要記得不要一次性投入太多資金。只要穩紮穩打，你的生意會一天比一天好。取得一點小成就時，不要馬上向他人炫耀，低調發大財，要小心身邊嫉妒你的人。你的收入雖然不夠讓你買豪宅，但起碼是穩定的。基本上你的收入可以滿足家庭的開支需要，小富安康。相較於其他人投資的大起大落，你更適合一步一步踏實賺錢，在熟悉的領域上憑專業能力賺到屬於自己的收入。錢對你來說並不容易獲得，所以你需要付出更多的努力。本質上你是一個比較懶的人，雖然你的內心深處對於金錢有慾望，但在賺錢這件事上卻是有點懈怠的。對於你來說，人際是財運的關鍵，通過他人的協助或督促，你才能提升自己，找到更多適合賺錢的途徑。你獲取財富是以一種滾雪球的方式，相較於其他人的辛勤付出，你通常可以省力一些。記得平常多關注股票基金之類的訊息，不要因為一頭霧水就放棄，你在這方面是很有運勢的，也有不錯的直覺。你的賺錢方法就是用你的頭腦。可能是開發有用的產品，創造一種新的服務，或者其他能給你帶來收入的知識或技能等等。總之一切的關鍵都在你那顆聰明的腦袋，仔細觀察周圍，發揮你的想像力，錢財才能進入口袋。要想獲得穩定的收入和財富，你需要有極大的耐心。你走財運的時機比較晚，所以年輕的時候會在金錢方面遭遇挫折，一路辛苦才能積累到一些小財富。但越往後財運越旺，有了資本之後記得多方面開展自己的事業。你通往財富的道路是通過成功的婚姻。你的伴侶對你來說是天賜的事業合作夥伴，當你結婚後，兩個人一起將會讓事業大有起色，你的另一半能夠在合適的時機給你提點，讓你的財富更上一層樓。你的財富來自於你的家人朋友，通常你都是被動接受、或是在他人的建議下才會採取行動。因為如此，雖然你對賺錢並沒有很多的心思，但你的財富還是過得去，但也就是普普通通而已。（編輯：倪浩軒）