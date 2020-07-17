三倍券買冷氣！奧客問「可當4000嗎」　老闆神反擊被讚爆

▲冷氣老闆透露遇到奧客想用三倍券殺價。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情對台灣經濟的衝擊，行政院規劃「振興三倍券」， 15 日始開放民眾至超商、郵局領取購買實體券。然而三倍券開始在民間流通後，也立即引發不少糾紛。有位冷氣老闆就透露，客人使用三倍券購買冷氣卻不斷索求優惠，甚至想要「 3000 當 4000 用」，認為這樣才符合振興經濟的目的，讓老闆聽了好傻眼。有位冷氣行老闆在臉書社團「爆怨公社」發文表示，接到客人來電詢價，而就在價格談妥、到府安裝時間也約好之後，客人問起可以使用三倍券嗎？老闆回答可以啊。想不到客人接著竟說，「那你們可以像 7-11 一樣給 $3000 扣 $4000 嗎？好比冷氣 3 萬元可以當做 4 萬元使用」。客人的神邏輯讓老闆好傻眼，直言「聽不懂你在講什麼，你知道你自己在說什麼嗎？」客人則回覆，「你的意思就是不可以，那你這樣根本沒有達到振興經濟的目的。」老闆則解釋，拿三倍券去銀行換錢、銀行也不會多給半毛，最後更反擊「那我賣你貴一點好了，把你的 $3000 振興券當做 $5000 來扣，讓你感受到振興券自動放大的感覺，如何？」「先把價格開高再讓三倍券多抵價」的反擊總算讓客人知難而退，但老闆也不禁感嘆，當年發放消費券時就遇過不少奧客，「結果 10 多年後還是碰到了」。網友也紛紛留言回覆說，「真的是什麼怪咖都有」、「不要臉天下無敵」、「賣貴一點這答案太有才了」、「習慣就好，台灣奧客爆多」。（編輯：倪浩軒）