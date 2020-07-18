為何很多人不喜歡吉娃娃？達人專業分析：吉娃娃有兩種

▲網友好奇詢問，為何很多人不喜歡吉娃娃？引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

▲吉娃娃有分成兩種。（圖／翻攝自「diamond-chihuahuas.de」網站）

▲吉娃娃有分成兩種。（圖／翻攝自「diamond-chihuahuas.de」網站）

許多民眾認為吉娃娃的外型酷似外星人，擁有不成比例的大眼睛和大耳朵，在有些人眼裡覺得很可愛，但有些人就覺得很奇怪。而吉娃娃特別的長相，更讓牠在網路上成為許多哏圖的主角。有網友就好奇詢問，為什麼好像身邊滿多人都不喜歡吉娃娃？引發熱議。有網友在 PTT 發文，透露自己和同事聊天的時候，同事 A 分享最近家裡新養了一隻吉娃娃，同事 B 當場直言不是很喜歡吉娃娃，因為覺得吉娃娃很吵。這讓原 PO 不禁好奇，「為什麼好像身邊滿多人都不喜歡吉娃娃？吉娃娃是怎麼了？」文章一出，引發熱議。不喜歡吉娃娃的網友紛紛留言說，「長得很外星又神經兮兮」、「太神經質了，看了心煩」、「真的吵，一點風吹草動就該該該很久」。但也有不少網友喜愛吉娃娃，「我家的就很可愛又很安靜」、「我家的吉娃娃超級可愛好嗎」、「神經質、很吵，都是刻板印象」、「只要是狗就很可愛」。更有專業網友指出，吉娃娃除了有分長毛短毛，還有分成「AppleHead」跟「DeerHead」兩類，一般台灣常見的是「AppleHead」，眼睛比較凸、鼻子比較短。而「DeerHead」臉形比較好看，但可惜在台灣較少見。深入分析讓原 PO 也稱讚「好專業的回覆」。（編輯：倪浩軒）