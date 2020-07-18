父母不給孩子三倍券是「侵占」？律師揭真相：拆兩部分看

▲振興三倍券於 15 日開賣。（圖／讀者提供）

▲林智群律師分析此次事件。（圖／翻攝臉書）

振興三倍券日前發放，就出現父母與孩子針對「券的所有權」產生爭執，仍在讀國二的孩子更嗆媽媽「侵占」了他的三倍券。對此，律師林智群也詳細分析其中的真相。日前有網友在「爆廢公社」提到，一位身為單親媽的朋友，在三倍券發放當天領了全家的券回家後，還在讀國中二年級的兒子便立刻伸手討「屬於自己的3千元」。單親媽先向兒子解釋「這些要拿來買家用的」，也表明不會給他三倍券。不料兒子瞬間怒氣衝天大罵：「這是政府發給我的，是屬於我的，妳這是侵占」。媽媽隨後也回：「錢是我先墊的，要就一千拿出來，我馬上把券給你」，沒想到兒子聽完直接衝回房間甩門，獨自生悶氣。整個過程也掀起社會大眾廣泛討論。林智群律師認為，這次案例相當適合作為「司法考試」的題目，並用解釋「用小孩名義領的三倍券，應該拆成兩部分來看。1000元三倍券這是媽媽出錢換的，這部分應該是母親的，小孩沒出錢，不能主張連這部分都是他的」。另外2000元三倍券，林智群則解釋，「這是政府給予小孩的一個福利，只要是國民都可以領，性質上比較接近無償贈與，那就屬於小孩的特有財產，民法第1088條規定：『未成年子女之特有財產，由父母共同管理。父母對於未成年子女之特有財產，有使用、收益之權。但非為子女之利益，不得處分之』。那爸媽可以管理這部分的2000元三倍券，只不過如果要用掉，還是要用在小孩身上（為子女利益才可以）」。至於是否會構成侵占罪，林智群則說，「有其他律師覺得可能會構成，我認為不會，父母有管理子女特有財產的權利，即使是持有，也不會構成侵占罪的，如果不是用在小孩上，那也是民事糾紛問題，不會用到刑法」。（編輯：潘毅）