40年老房裝潢後值得買？內行揭「驚人盲點」：搶手到不行

▲一名女網友在 PTT 八卦版提到， 40 年屋齡的老房子，若重新裝潢過後值得買嗎？貼文立刻引發全場熱議，釣出內行透露一大盲點。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

許多民眾花大筆積蓄、扛房貸買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都需經過層層考量。近日，一名女網友在 PTT 八卦版提到， 40 年屋齡的老房子，若重新裝潢過後值得買嗎？貼文立刻引發全場熱議，釣出內行透露一大盲點。原 PO 表示，家裡附近最近搬來了一戶鄰居，因為自己是在地人，很確定那棟房子沒有重新打掉重蓋，只是外觀跟裡面重新裝潢，屋齡至少已經 40 年，接著說「但是神奇的是，房子真的賣出去了」，至於賣多少她不清楚，很確定不是投資客，是自住的，且已經住有一段時間。原 PO 怎麼想也想不通，認為就算花了很多錢去重新裝潢，房子的本質還是一個 40 年屋齡的老房子，最後笑稱「真的在路上遇到那個鄰居的話，真的想問他，你知道你買的房子的屋齡 40 年嗎？」不禁好奇詢問廣大鄉民看法為何。貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友們卻感到不以為意，紛紛回應「台北市一堆啊」、「你確定人家只有這間房嗎？」更有內行網友曝一大盲點「 40 年屋齡公設低、樓層低、實際土地坪數分得多，有問題嗎？」「公設低坪數大就是爽」、「價格比新屋低，公設低，出入人口相對單純」、「我這社區快 40 年，一層兩戶，公設只有電梯樓梯，安靜離學校又近，經常有人在問有沒有要賣房，超搶手」。（編輯：賴詠璿）