直銷女狂洗腦！行員「絕地反攻」　結局逆轉笑歪：直接KO

▲一名身為行員的男網友在《 Dcard 》貼文提到，許久沒聯絡的女同學突然約他見面，才發現原來是想拉他一起加入直銷，經過一番洗腦話術之後，他靈機一動反攻，結局逆轉讓全場網友不禁笑翻。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

▲原 PO 反過來向女同學推銷信用卡。（示意圖／翻攝自 Pxhere ）

遇到推銷保險、直銷，一般人基於會被推銷的印象，難免會有所防備心。近日，一名身為行員的男網友在《 Dcard 》貼文提到，許久沒聯絡的女同學突然約他見面，才發現原來是想拉他一起加入直銷，經過一番洗腦話術之後，他靈機一動反攻，結局逆轉讓全場網友不禁笑翻直呼「會做直銷不是沒有原因！」原 PO 表示，許久沒聯絡的系上女同學突然邀約，才發現原來是轉行去做直銷，兩人約在一間人不多的咖啡廳，一見面對方就一直反覆提問「你有夢想嗎？」「有想過你 30 歲的時候你人在幹嘛嗎？」他回應「我老老實實在銀行當行員啊，怎麼了嗎？」好巧不巧，過程中還有看起來充滿正能量的同事剛好路過打招呼，誇獎她做得不錯、很認真，組內同事都很喜歡她，上個月還賺了 5 萬，強調「沒背景、沒學歷，出社會要像她一樣賺 5 萬，真的很不容易」，原 PO 默默心想「喔，好喔，好剛好還會經過呢！」女同學一直試圖想把他拉去一起聽講座，聲稱只要聽完講座，領悟後絕對會改變他的人生，原 PO 表示「我覺得很不妙，又不大好意思強硬打斷，左閃右閃一直繞不開，不知道會不會一直糾纏下去」。正當他坐立難安時，突然腦海中靈光一閃，「既然她都這樣推銷我了，我就把最近公司要我們推的信用卡拿出來，反過來纏著她推銷，可否能讓她知難而退？」原 PO 開始他的回合「欸！對了，妳剛才是不是有講到，妳們業績好，賺得多，還可以出國？」對方回應「對啊對啊，跟你講某某老師就常常出國去世界上各個國家，去年還去紐約玩了幾天幾夜，包下了……」原 PO 突然打斷她的話「那妳平常會用信用卡嗎？」女同學說「會啊，怎麼了？」他立刻掏出銀行最近在推的信用卡，一口氣講了一堆「想和某某老師一樣常常環遊世界嗎？有了這張卡，不只環遊世界，妳還可以進貴賓室、升等搭商務艙、頭等艙更有面子。有了這張平常買東西就可以累積哩程，直接搭全日本最大、全世界第三的航空。要搭就要搭到最好的飛機，現在辦起來還有加碼 blah blah blah…… 」豈料，女同學被他突然絕地反擊，她瞪大雙眼，一時似乎陷入被打亂節奏的當機狀態，小聲的說了一句「好啊，感覺這張卡對我來說很有用」，接著又說「對了，我中間有一月沒收入，你們可以核卡嗎？」無意間讓原 PO 多收到一張申請書，最後笑稱「不要這麼輕易就被人說動啊，這樣會讓我很擔心妳耶」。貼文一出，原 PO 的機智讓全場網友瞬間笑翻，紛紛回應「看來她會做直銷不是沒有原因」、「直接 KO 」、「笑死腦波真的很弱」、「我有點同情她了」、「有夠好笑，不過看完換我想問是什麼卡了，感覺好神哈哈哈」、「高手過招」。（編輯：賴詠璿）