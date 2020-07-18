第一次到台北感想？南部人揭「崩潰差異」：第三世界嗎

▲有網友在 PTT 八卦版提到，身為南部人第一次到台北有何感想？貼文立刻引發眾人熱議，許多南部網友紛紛點出不能理解的 3 件事。（圖／翻攝自 PTT ）

雖說台灣腹地比起其他國家相對狹小，南北地區仍存在著些微的語言及文化差異。近日就有網友在 PTT 八卦版提到，身為南部人第一次到台北有何感想？貼文立刻引發眾人熱議，許多南部網友紛紛點出不能理解的 3 件事，直呼「台北和想像中不太一樣！」原 PO 表示，對於沒來過台北的南部人而言，台北是個陌生的存在，不過許多人在求學和工作階段，會離鄉背井到台北生活。原 PO 不禁好奇詢問廣大鄉民「南部人第一次到台北有何感想？」想知道台北生活和大家當初的想像，是否有很大的差異。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，許多南部網友認為，第一次到台北最令人印象深刻的 3 件事為市容老舊、物價高，以及人口密度高，紛紛回應「人有夠多」、「房子蓋得好高，但好多都好髒好舊」、「建築物好髒」、「路小車多人多壓抑感很重，食物貴又難吃」、「貴死了啦還一堆人！」「建築物很醜，像第三世界」、「破爛又髒的鐵皮屋也太多了吧？是第三世界景觀嗎？」「東西是在貴啥」。對此，其他網友則表示「大家都走很快像趕著去投胎」、「怎麼會排隊排那麼長」、「這就是台灣首都？」「竟然有捷運」、「台北車站怎麼走出去？怕爆」、「騎樓會拖吊！哭」、「為什麼北部比南部熱？不是離赤道越近越熱」、「大家都有戴安全帽唷」、「食物都好鹹」。（編輯：賴詠璿）