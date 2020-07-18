三倍券其實過譽了？網點出「台人心態」：確定有振興到嗎

▲一名網友在 PTT 八卦版好奇詢問「三倍券都是誰在捧的啊？」話題立刻掀起網友討論串。（圖／翻攝自 PTT ）

行政院指出，三倍券使用期限到 12 月 31 日為止，台灣 2300 萬國民和 15 萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，沒有年齡限制，今年年底前出生的嬰兒也有資格，於實體店面、攤販，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可使用，也可以買彩券。

行政院推出之振興三倍券 15 日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本，而紙本三倍券推出之後，更是引發民眾話題不斷，甚至不時有網友將多年前馬英九時期推出的消費券與三倍券做比較。對此，一名網友在 PTT 八卦版好奇詢問「三倍券都是誰在捧的啊？」話題立刻掀起網友討論串。原 PO 提起當年馬英九時期的消費券，並和這次的三倍券做比較，消費券無償發 3600 元被罵到臭頭，網路上卻出現債留子孫、浪費錢印刷，不如發現金、不屑領等聲浪；接著提到這次的三倍券，花 1000 元換 2000 元，再度掀起支持與反對兩派人馬吵翻天，似乎認為三倍券只是「 11 年前的照妖鏡」，反問「三倍券都是誰在捧的啊？」對此，一名網友回應貼文，指出這次搞一個花 1000 買 3000 的三倍券，以為可以提升乘數效果，實際上所有人都變得精打細算，大家的心態都一樣，在找優惠、等優惠，讓三倍券發揮其最大效益，導致消費只集中到某些廠商，並非大家都獲利，不禁質疑「有達到振興效果嗎？」且這幾天連去超商買東西都得排隊，已經感到有些困擾。貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友們再度吵翻，「錢直接匯到戶頭很難？」「還要先給政府 1000 元」、「 3000 價值大於 3600？ 」「為何不能直接發現金」；但也有網友反駁「老話一句，不爽不要領啊」、「不喜歡可以不領啊」、「帶來的經濟效益不同」、「不要的拜託給我」。（編輯：賴詠璿）