美國老師從北京搬到台北　曝「這關鍵」決定定居台灣

根據The China Post報導，出國旅行，來到異國，截然不同的社會文化總是令人著迷，來自美國的莎拉正是到過異地後，深深著迷於當地文化離不開的例子。她曾經在北京待過2年半、後來輾轉來到台灣一待就待了兩年。
莎拉來自美國密西根州，她在2009年第一次獨自出國旅行，那時她隻身一人來到北京讀書。2011年，她再次踏上北京教英文，2013年她又再次來到中國清華大學念中文，直到2015年莎拉在當地一家人力資源公司實習。
「我前後回去北京四次的原因是，第一，北京給我的印象很像拓荒時期的美國西部，任何事情都有可能，」他續說道，「第二，可以從2009年到2015年看見北京的改變，第三，其實北京會在我心中有特別的位置，因為這是我人生中第一次自己出國唸書的地方。」
後來莎拉結束實習離開北京，前往歐洲攻讀碩士學位。之後，她覺得自己中文退步，打算回到北京重拾中文能力。
莎拉無奈地說，「要取得獎學金相當競爭，而那時剛好有朋友在台灣，要我參考他的情況，我發現有華語獎學金會提供經費讓我們在台灣各地學習。」 而且過去她待在北京時也有來過台北，於是莎拉決定來台灣闖闖看。
在高雄度過九個月歡樂時光後，莎拉一直在掙扎是否該回美國念博士還是找工作，也有考慮要回去中國，但她最終還是決定留在台北。她坦言，「外國人在台灣的生活比較不會那麼複雜。」
過去曾主修政治的她覺得觀察台灣與中國兩邊體系非常有趣，另外，莎拉也強調vpn翻牆很麻煩，對他造成相當大的困擾。
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