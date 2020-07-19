神準！最不敢睡哪間房間？一秒測出你內心深處的「魔障」

內心不免會深藏一些不想被碰觸的傷疤或弱點

你最不敢睡哪間呢？答案將測出你內心深處的

每個人都有不為人知的一面，，而你是否還常常想起呢？根據 Look Pretty 報導，上圖中有 4 間可怕的房間，「魔障」是什麼？

選擇 A：對你能力的否定





雖然你表面上是看不出來，但其實你內心是個自視甚高的人，正因為把自己看得很重要，所以你十分討厭失敗和輸掉的感覺，因此你也不太願意與人競爭或是參加比賽。倘若有人直白的否定你的能力，你一時之間便會無法冷靜，滿腦子開始想著怎麼超越對方、向對方證明自己的能力。



選擇 B：先前的失敗





你曾經追求過一種東西，但你沒有得到它，它沒有機會成為你在日後炫耀的資本，反而成了你的恥辱，不過其實那也不算一種恥辱，只是你太執著於成敗，把這件事看得太重要了。你不喜歡「輸」的感覺，不喜歡任何東西從你指尖流走，所以你不希望別人觸碰你的失敗，因為你把失敗看得比成功還要重要。



選擇 C：過往的回憶





也許你在那段歲月裡做了什麼不堪的事，又或者你在那段歲月裡遇到了可怕的人事物，這是你內心深處的秘密，不能被任何人知道，即使有知情人士，你也不希望他們再次提起這件事。平時你就把這個秘密藏起來，不讓人察覺，如果有人敢一直追查你的秘密，你會很生氣，甚至是失控，因此你的這段過往是你最不能被觸碰的東西。



選擇 D：被人揭開過去的傷疤





你是個好勝心很強的人，但似乎曾經遭遇過某種重大失敗，導致你至今仍活在那個失敗的陰影中，即使你現在獲得了巨大成功，但那也只是你對過去失敗的補償，你本身並沒有得到解脫，因此當有人在眾人面前提及你過去的失敗時，你就會瞬間變得十分脆弱，失去平時的自信。（編輯：許苡晴）



