為何當公務員容易讓人羨慕？過來人4字揭真相：實在眼紅

▲公務員普遍被人認為是鐵飯碗的工作。（示意圖，與本文無關／翻攝 Pixabay ）

許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，更有不少民眾為搶國家鐵飯碗，不斷力拚考上公務員。近日，就有網友網路上表示疑惑，「為何當公務員容易讓人羨慕？」對此就有過來人用 4 字揭露了真相，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「為什麼只有台灣人會戰公務員？」的文章表示，「台灣人真的很愛戰公務員耶，明明就是個，錢少、福利被砍、工作多到爆的弱勢工作，基本上是個非常需要政府加薪跟福利的社會角落，但台灣人什麼事都可以拖公務員出來救援耶」，原 PO 甚至更直言「日韓也很多人在考公務員啊，他們經濟也很健全發展一切都很正常，重點是人家國內也沒有在戰公務員，所以我就很好奇了，台灣人這麼愛戰公務員的原因是什麼？還是有什麼八卦呢？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「沒有人戰公務員，是戰領 18% 退休金的人」、「公務員過很爽啊，所以才會爭相競之」、「公務員應該有滿多工作是蓋蓋章、打個字處理一下文件，月薪就有 5 萬以上」、「為什麼會『搶』，必因有『爽』」。甚至更有當過公務員的過來人網友 4 字指出，完全就是「制度問題」，「以前粗工隨便賺都贏公務員，現在輸好幾節」、「如果對比起一般職業來說，同性質的工作，公務員薪水大勝普通的『受薪階層』，被眼紅是正常的，當然容易被戰，以高考、教師、國營，基本上 40 歲前或 40 歲左右最差也穩擦百或破百以上，而用薪情平台來看，台灣人薪水 30 至 39 歲，學歷大學，年收 100 萬是 90% ，因此公務員薪資僅僅只會輸給在同一個層次 10% 的人」。（編輯：王柏文）