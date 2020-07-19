為何領三倍券卻不開心？網用「超神比喻」揭關鍵：爽在哪

▲三倍券正式上路。（圖／讀者提供）

行政院推出的振興三倍券 15 日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本，而紙本三倍券推出之後，更是引發民眾話題不斷。而近日就有網友在網路上表示疑惑，「為什麼有人領到了三倍券還不開心？」沒想到對此，就有網友用了一個「超神比喻」來揭露有些人「覺得不爽」的關鍵，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「三倍券領到了為什麼還不開心？」的文章表示，「看板上只要跟三倍券有關的新聞、文章，底下一堆嫌棄的推文，照理說這個月多了 2000 元，應該大家都高興，怎麼會發錢發到天怒人怨，是什麼原因拿到 2000 元還會不爽？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更用了一個「超神的比喻」形容，直言「到底爽在哪」，留言區蓋起高樓。大部分網友們認為關鍵在於「製作三倍券的那些錢也是納稅人繳的」，甚至更用了一個有趣的比喻指出「如果班費繳了 5000 塊，現在說再付 1000 元，給你3000 元園遊券，你開心嗎」，其他留言更一面倒力挺「才 2k 就爽的人是有多底層」、「把你的錢退給你 還要你開心」、「那些錢還不是我們納的稅」、「這些錢如果不是公款出的我就很開心」、「領 3 萬紓困金爽度應該比 2000 爽 N 倍」、「才多個兩千還是你的稅金出的，爽在哪」、「領個兩千還要花一堆錢印票券，是你爽得起來？」。而根據經濟部網站指出，振興三倍券預估總經費約為 505 億元，依第一階段印製 1200 萬份計算，每份 9 張共 1.08 億張，其中印製成本 3.15 億元，成本的 9 億元除了印製外，還要加上配送及兌付等行政成本。（編輯：王柏文）