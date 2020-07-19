為何當兵會超級重視內務？過來人揭「背後真相」：怕到爆

▲當兵內務。（圖／中央社資料圖片）

台灣的男生通常都必須入伍服役，雖然時至今日，役期的時間正不斷縮短，但面對「當兵」這回事，還是能夠成為過來人茶餘飯後的話題，因此近日就有網友在網路上表示疑問，「為何當兵會超級重視內務？」沒想到當過兵的學長們紛紛點出「背後真相」直呼「真的會怕啊」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「當兵的內務亂有影響嗎」的文章表示，「在部隊裡面班長都會要求你各位內務，如果內務太亂會被記點，這個記點有影響到嗎？有沒有學長能來解釋一下的」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，許多當過兵的過來人點破背後的恐怖真相，留言區蓋起高樓。過來人的網友們紛紛表示「如果內務部弄好，將會延後休假離營時間」，而「 08 」是指休假日當天的早上八點離營，「 18 」是可於休假前一日的晚間六點離營，也就是所謂的「榮譽假」，「外島兵會拖到點放時間」、「前一日 08 跟後一日 18 ，我選 08 」、「 18 變 21 你就乖了。不用到 08 」、「當然有差啊，延後你假日離營時間你不怕？」、「有啊， 18 跟 08 的差別」、「你是不是沒當過兵， 18 跟 08 的差別」、「太誇張的假比別人晚放，而當兵唯一的救贖就是放假」。不過也有網友表示，其實只要在部隊中其他方面表現優異，還是可以有機會提早休假，「只要有跟到好的公差，內務被扣爆一樣 18 」、「之前狂出公差，內務擺爛也是瘋狂放放么八」。（編輯：王柏文）