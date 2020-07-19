三倍券到底走錯哪一步？台人「3字」神解：還馬英九清白

▲網友討論三倍券到底哪裡出了問題。（圖／翻攝PTT）

行政院推出的「振興三倍券」日前正式發放並提供使用，不少民眾已經領取，開始在店家消費拼經濟，不過，才短短不到一個禮拜，就傳出許多問題，包含「店家不收」等等。對此，就有網友討論「三倍券到底哪一步走錯了？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「政府從一開始說要振興經濟，然後推出三倍券綁定行動支付後被罵翻，一堆人還是領紙本，結果到現在反而一堆商家不收，都不知道現在誰需要振興，一步錯，步步錯，所以三倍券哪一步走錯了？」貼文一出，網友紛紛回應「每一步」、「就是每一步，從一開始用券來發就是錯了」、「第一步就錯了，誰叫要把馬英九消費券當心魔」、「第一步錯，後面每一步當然走得很辛苦」、「就是每一步，從一開始發券跟馬英九一樣；金額比馬少；推行動綁定又失敗；領紙本券店家又不收，算是還馬英九清白了」、「為了反馬英九的消費券，在那邊自圓其說，學的四不像」、「當初批判得多凶狠，結果現在弄一個比消費券還差的東西」。綜合網友意見，多數人認為其三倍券的「每一步」都走錯，因十二年前馬英九時期推出的消費券，曾被民進黨批評「倒不如發現金」、「無效果」等等，如今卻推出大同小異的東西，金額更比馬政府時期的消費券來得少，數位綁定的推動失策以及商家不收券的問題浮現後，不少人認為三倍券整體是輸給當年消費券的。（編輯：張嘉哲）