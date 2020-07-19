身旁有憂鬱症的朋友該怎辦？過來人曝「禁忌」　眾全嚇壞

以《戀空》、《極道鮮師》等戲劇成為年輕世代偶像的日星三浦春馬，日前驚傳在家輕生，享年 30 歲，由於生前並無異狀，消息傳出後震驚國際社會，而警方也在案發現場找到三浦春馬的「日記本」，內容寫的都是低迷、絕望的訊息。而就有網友討論「身旁如果出現有憂鬱症的朋友應該如何因應」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 透露「我是一個從憂鬱症深淵爬回來的人，不過還在半坑中沒到最上面，所謂的憂鬱症並不是說你分手很難過，而是永遠快樂不起來，我最嚴重的時候，參加堂弟的婚禮，看到每個人的笑容卻讓我超不自在，我躲到一旁迴避，就開始想著自己的人生，從起床那刻起就很不開心」。
「這邊用過來的身份給大家一些想法，如果你遇到你的朋友也是有憂鬱症的人，第一，千萬不要一直跟他說，這個並沒有什麼，一下就過去了，因為世界上本來就沒有那麼多真的感同身受，你這麼說，只不過是要他演成你想要他的樣子，對他來說反而是種傷害」。
「第二，如果他是因為家庭因素而導致憂鬱，千萬別再告訴她家家有本難念的經，請多花點時間了解為什麼家庭會讓他變成這樣；第三，千萬別把你的宗教信仰加諸在他的身上，我有朋友在我生病後，還拉我去參加教會活動，我連對朋友都笑不出來了，怎可能去應對陌生人的笑容，總之希望大家不要一直拋出自己的想法，去被迫這樣有憂鬱症的朋友接受，應該試著用心傾聽，以及陪伴他撐過難關」。
貼文一出，網友紛紛回應「老天，第一點我就犯了.....」、「謝謝分享，因為最近剛好有朋友如此，真的不知如何是好」、「陪伴其實也不容易，願意陪伴病友的人，真的都很善良」、「謝謝你認真的分享！也請你堅強加油下去」、「這世界因為你又明朗了很多」、「靠 X 我上次關心我朋友就犯了第一點」、「謝謝你的分享，讓我知道怎麼去了解對方」、「上次才剛跟朋友說，一切都會過去的...原來這樣不行」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995