本末倒置？台灣圓環中央總加十字路口　網曝「適用關鍵」

「圓環」設計是為了有效解決車流量、減少衝突點，不過，台灣許多車流量大的圓環都會在中間加開十字路口，造成車輛卡在圓環的時間變長，對此，有網友就不解地在 PTT 發問「台灣的圓環為什麼要在中間加十字路口？」引來其他網友分析「 1 適用關鍵」，即「車流量」，因為車流量大時，反而容易造成塞車，因此不適用圓環。

原 PO 在 PTT 八卦板指出，圓環是被發明出來能夠有效解決路口碰撞與車流衝突的設計，像荷蘭、瑞典等國家，普遍使用圓環設計，使得車禍事故量大幅減少，反觀台灣圓環卻有個非常厲害的設計，那就是在圓環中間加上「十字路口」，造成圓環減少衝突及匯合的設計本末倒置，他並不解地詢問大家「有沒有台灣的圓環為什麼要在中間加十字路口的八卦？」

▲網友在 PTT 討論台灣圓環的設計。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛，「真的不懂...」「這設計真的很好笑」、「高雄的五福圓環也是蠻令人傻眼，根本多餘...」、「圓環沒有三個車道根本做不起來」、「圓環對行人來說根本是爛設計」、「其實還要教育台灣民眾正確觀念跟嚴格執法啦！都市天際線的居民都超守法，要右轉就真的在右轉道，要進圓環就真的先禮讓圓環內線的車先出來，台灣目前就做不到這個」、「圓環其實對交通影響很大，高雄圓環在二十年前就全拆了，巴黎凱旋門的交通超可怕，一堆車差點碰撞喇叭狂按」。

另還有人直指「圓環是用來減少紅綠燈，但車流量大時，反而容易造成塞車，故近年台灣的許多圓環皆改成十字路口」、「車流量大圓環根本就只是路障」、「日本時代規劃的。本來是只有圓環。但圓環只適用到某個車流量，流量再大之後圓環效果反而不好，容易塞車並且反而危險。所以近代車流量太大、幾乎大部分圓環都在研究之後決定打通了。」「 1. 因為行人 2. 因為流量大不宜用圓環」。（編輯：許苡晴）