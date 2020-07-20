三倍券換4000隨取卡！神人「一招轉售」全傻眼：洗錢專家

▲統一超商推出 3000 振興券換取 4000 隨取卡的活動。（圖／翻攝統一超商官網）

▲有人換取隨取卡後「一招轉售」想賺取現金。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

行政院推出之振興三倍券 15 日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本，而紙本三倍券推出之後，更是引發民眾話題不斷。日前統一超商 7-11 推出 3000 振興券換取 4000 隨取卡的活動，有神人換取隨取卡後「一招轉售」想賺取現金，讓全場網友看傻直呼「數學不好真的會上當！」一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》表示，看到網路上有人買了 7-11 的隨取卡之後，發現自己用不太到，決定要出售給有緣人，貼文指出「前天用三倍券換了 7-11 隨取卡，價值 4000 ，但是換了之後，發現用不太到，想出售給很常使用 7-11 的人，價值等值 4000 的 7-11 禮券，問過也可以全部寄杯咖啡，出售 3600 ，意者私訊」。但實際上若使用三倍券換購 7-11 隨取卡，等於只花 1000 元現金就可以得到，該網友卻打算以 3600 元現金價出售，原 PO 不禁直呼「本日最好笑的文章，歡迎取笑一下」。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「好聰明喔」、「洗錢專家」、「高招，很有生意頭腦」、「那人家直接 3000 收振興券不就好了，還可以省 600 」、「 3000 就換得到還會跟你用 3600 換？數學不好？」「搞不好真的有人會中計」、「 900 收就要謝主隆恩了」。（編輯：賴詠璿）