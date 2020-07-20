影／男上流動廁所遇「驚世劫難」！4萬人笑歪：整人秀嗎

▲一名網友在臉書社團《爆料公社》表示，朋友在外面內急，臨時找了一間流動廁所上大號，下一秒卻發生「驚世劫難」，畫面曝光之後，立刻讓 4 萬多名網友笑到流淚。（圖／翻攝自爆料公社）

整人節目中的搞笑橋段，竟也會在生活中真實上演？近日，一名網友在臉書社團《爆料公社》表示，朋友在外面內急，臨時找了一間流動廁所上大號，下一秒卻發生「驚世劫難」，畫面曝光之後，立刻讓 4 萬多名網友笑到流淚，直呼「確定不是上電視整人節目？」原 PO 表示，朋友在流動廁所上大號，豈料上到一半開始天搖地動，才發現外面工人竟在搬運他腳下的流動廁所，嚇得趕緊拉住門把，深怕門會因此彈開，心中納悶「可是重點門是有上鎖，外面一定會顯示紅色的啊，也一定會知道裡面可能有人在上廁所？結果搬移廁所的人員都沒有問裡面到底有沒有人？」友人驚嚇之餘，不忘拿出手機錄下在廁所內的情景，影片中可見，他的手緊緊拉住門的扶把，畫面劇烈晃動，接著指出「他們是在喬整排流動廁所的位置，後來他們移完我的就去移別間了，我就繼續默默大便，大完裝沒事走出去」，走出去後發現，工人正在移一間也是門鎖紅色、裡面有人的廁所，笑稱「整個嚇死」。貼文短短一天時間，立刻吸引逾 4 萬人次按讚回響，紛紛笑歪回應「確定不是上電視整人節目？」「太扯了啦，他們是都不會覺得特別重喔」、「配服您的縱容」、「太好笑了，如果搬運途中不小心倒了那不就 GG 了」、「爆系最近最好笑的一篇文是你」、「哈哈哈這應該會罵髒話了吧」。（編輯：賴詠璿）