測過都說準！習慣在哪個時段洗澡？秒解你是「哪類人」

▲你習慣在哪個時段洗澡呢？答案將分析你是「哪類人」。（示意圖／翻攝 Pixabay ）

每個人沐浴的習慣不盡相同，有人會先洗頭，有人會先洗身體，有人則會先卸妝，當然了！大家洗澡的時間也不太一樣。而根據《 Look Pretty 》報導，其實從你洗澡的習慣就能看出你是一個怎樣的人。你習慣在哪個時段洗澡呢？答案將分析你是「哪類人」？





結果分析





#飯前洗：有計畫的速戰速決型





習慣飯前洗的你沒有泡澡的習慣，因為你覺得時間可以用在更有意義的事情上，你喜歡在洗完澡後另外規劃事情，像是吃完飯後可以看點書、做點事等等，你不喜歡做事亂法無章，也不喜歡安排好的事情不照自己的規劃走。





#飯後洗：善於思考的領導型





習慣飯後洗澡的人多數做事較慢條斯理，喜歡一邊洗澡，一邊思考事情，並喜歡在洗澡時享受紓壓感。對於外人來說，你是個蠻難猜的人，因為你的喜形不於色，情緒上也控制得很好，條理清晰且善於邏輯思考，是個很不錯的領導人！





#睡覺前洗：活在自己世界的愛美型





選擇在睡前洗的你喜歡在最放鬆的時刻沐浴，把自己打理得香香、美美的才上床睡覺，這樣才能算是最完美的一天。事實上，你有點浪漫主義，並活在自己的世界裡，你天生就擁有別人沒有的美感，所以對美的事物很有追求。





#追完劇再洗：即時行樂型





你是個蠻活在當下的類型，骨子裡有點浪漫，且較注重滿足自我慾望，你不喜歡規劃，但只要是有規劃的任務你都會盡力做到最好！建議你還是稍微改變一下「當下才做決定」的習慣，這會讓你的任務目標成功率更高喔！





#跟家人排隊洗：社會型





你的個性很好協調、溝通，慣於接受他人安排，對別人的意見與看法大多能接受，很好相處，而且會設身處地的為他人想，待人處事將心比心，總是對別人多一份諒解與尊重。你個性和睦，不善與他人起衝突，相當合群，不過，如果表現得太懦弱的話，小心容易被利用或欺負。





#早上起床再洗：精明計算型





你習慣以洗澡作為一天的開始，喜歡洗過澡後才出門，可說是屬於比較精明的類型，對於數字很有概念，理財更是有一套。基本上，你在生活上扮演軍師的角色，做事前先做評估，一切計畫周詳才開始行動，素有行事嚴謹的形象，不過若是過於看重錢財，則要留意養成「道義放兩旁、利字擺中間」的勢利心態。（編輯：許苡晴）



