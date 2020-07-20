老爸狂蒐集三倍券塑膠片！「驚喜用途」揭曉：滿滿回憶啊

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」， 15 日開始開放民眾至超商領取預購、郵局購買實體券。對此，就有女網友指出，自家爸爸最近一直在向親朋好友蒐集三倍券包裝設計裡的塑膠片，但用途曝光後，卻讓不少人興奮大讚「太厲害了」。
原 PO 於《 Dcard 》上發文，表示最近自家父親一直向所有親戚徵收三倍券包裝裡的塑膠卡套。原 PO 解釋，爸爸之所以會這樣，就是為了利用其將珍藏已久的各面額連號紙鈔，完美地收藏起來！
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人一看也紛紛讚嘆，「懂懂！我爸也有一本很沉的收集簿，裡面都是他從小到現在發行過的 $$ 」、「我以為大家家裡都有，我家一堆，我跟我哥小時候還拿那些錢互打巴掌」、「終於有新用途了！！！拜託大家繼續挖掘」、「我把這篇給我爸看他整個回憶起來耶！說他小學還是在用那些鈔票的哈哈」。
振興三倍券於 15 日正式上路，但就有人對於紙本三倍券包裝提出不環保的看法。針對此爭議，經濟部也作出回應，表示內裝上的塑膠卡套是用來固定三倍券，讓三倍券保持在整齊的狀態，且能清楚顯示面額。
除此之外，塑膠卡套的材質也比照一般塑膠品皆可回收，在包裝過程較不易折損，若是少了這個塑膠夾的摩擦力，裡面的三倍券就會移動，失去封套窗格點清數量的用意。另外，三倍券卡套設計已許多民眾在網路上發揮創意，鼓勵民眾發揮巧思，環保再利用。（編輯：陳雅雲）
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