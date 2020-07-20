開箱豪宅狂被酸業配！Joeman曝「真實心聲」：支持囤房稅

▲Joeman寫下長文吐露心聲，並提到他自己支持囤房稅。（圖／翻攝Joeman臉書）

網紅Joeman（九妹）近來多次開箱各式豪宅、高級酒店，連郭台銘的豪宅都曾進去拍攝讓大家一睹為快。不過也因為這樣，讓不少人質疑是「業配」廣告。對此，Joeman也寫下長文曝「真實心聲」，並大喊「個人絕對是支持囤房稅」。因為在其他網紅新發出的看房影片下方，九妹的影片被不少人認為是業配。對此，九妹 15 日在自己社群平台澄清，「看房這個題材，以前傳統媒體早就做爛了，只是台灣 YouTube 比較少人做，目前為止，我拍的每支房產影片都不是業配」。「大家會覺得我好像都在稱讚，一定是在廣告」，九妹也解釋，「單純是自己覺得以台灣現在年輕人的處境，大台北地區單坪20-40萬的建案一定有缺點，要嘛交通不方便、很老舊、要嘛建商風評不好，或剛劃好的重劃區晚上像鬼城，另外，公設比偏高也是很多新建案有的通病」。九妹也說，「此外大家覺得我幫建商拍片幫他們宣傳超爽，建商一定都超歡迎我去拍，但事實是台灣最頭部的幾個建商根本老神在在，頂樓開高價五年賣不掉也無所謂，反正囤房成本真的太低。再加上今年利息有夠低，疫情與中美貿易戰讓資金回流，大牌建商很多是直接婉拒我們拍攝，因為他們覺得他一定賣得掉，賣不掉囤房成本也不高」，並表明他個人「絕對是支持囤房稅」，有機會也會出影片談論此議題。對於未來的房產開箱也配是否會有「業配」？九妹也明白地說，「一定會有，但我也一定會揭露」。（編輯：潘毅）