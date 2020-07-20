月光族也能變土豪？本周「3生肖」金錢、事業好運爆棚

▲在中秋節的時候若在這些時候拜拜，那可能會有「旺財運」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

威力彩頭獎連摃 45 期，台灣彩券預估，今（ 20 ）日的頭獎獎金上看 20.8 億元，若一注獨得，將成今年度最高單注獎金，吸引不少彩迷試試手氣。以生肖星座專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》，今上午分享有關本周生肖運勢，「 3 生肖」的人好運爆棚，金錢、事業運擋都擋不住，來看看你是否也上榜？屬牛的人踏實努力，為人勤奮，一生是屬於先苦後甘的勵志型人生。這樣的人，因為孜孜不倦地奮鬥精神，最終走向成功。 7 月 21 日至 26 日好運當頭，受到「金匱」、「官符」、「天解」等吉星的庇佑，諸事順利，競爭力、吉祥力都得到明顯的提加，家宅順利，出門遇貴人，好事成雙。屬虎人在 7 月 21 日至 26 日好運爆棚，橫財大發，隨著土、金運的加強，屬虎人在事業上開始撥開雲霧，迎來大發展。本月屬虎人福運強大，身邊貴人不斷，助力自己在職場能有更好的發揮，工作不斷獲得突破，財富收入必將大旺。屬虎人能力強，又懂得進取努力，今年好運持續，事業必會行雲流水，不斷壯大，財富收入也能翻倍增長。俗話說：「馬不得夜草不肥，人不得橫財不富。」屬馬人一直有這個潛力。 7 月 21 日至 26 日鹹魚翻身，財神爺欽點，必將大富特富，屬馬人就開始受到「食傷生財」的好運幫身，身邊喜事不斷光臨。 8 月、 9 月又是金運的天下，財運進一步大旺，屬馬人在收入可謂占盡了天時，只要屬馬人抓住這次機會，早行動、多努力，事業就會迎來大發展，財富更是火熱非凡，並且會有橫財助運，收入有望倍增，快速擺脫為錢發愁的日子。不過，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）