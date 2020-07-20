鄰居狂炫耀「小孩考上台大醫學院」！男一查真相拳頭硬了

▲原 PO 指出，鄰居一直炫耀自家孩子考上台大醫學院。（圖／翻攝 Dcard ）

大學指考、學測成績揭曉後，不少學生最苦惱就是科系、學校的選擇。不過，就有網友指出，前陣子鄰居跑來和自己媽媽聊天時，不斷炫耀自家小孩考上台大醫學院。但沒想到，原 PO 上網一查真相，就讓他傻眼直呼「擺明就是要炫耀」。原 PO 於《 Dcard 》上發文，表示上次聽到隔壁鄰居和自家媽媽聊天時，對話內容不外乎都在炫耀他小孩學測考上了台大醫學院。但原 PO 就針對「台大醫學院」一詞提出疑問，「因為通常考上醫學系的，都不會說自己讀醫學院」。對此，原 PO 就上網透過交叉查榜查詢了鄰居小孩的名字，一查後就發現對方考上的是「台大護理系」，他解釋，自己並沒有要嘲笑護理系的意思，直言「只是想表達，讀什麼科系就直接說出來，說他小孩考上台大護理系很難啟齒嗎？硬要說讀台大醫學院，擺明就是要炫耀，讓別人覺得他小孩好棒棒」。貼文一曝光後，就引來網友討論，不少人也直呼，「其實，不管是醫師護理師營養師什麼師的都很重要啦 respect 」、「什麼系都重要啦！但原 po 想表達的應該是鄰居硬要拉高小孩的分數」、「我覺得他媽媽好像瞧不起護理系的感覺，要就直接說考到 x 大 xx 系，哪有人一直強調是『醫學院』」、「愛面子而已拉，不要戳破人家，況且台大護理也蠻厲害了拉」、「原 po 想表達就說自己小孩考上台大護理很厲害就好，沒必要說台大醫學『院』吧！雖然這樣說也沒錯啦！但難免會讓人覺得有高攀炫耀的感覺」。不過，也有網友緩頰，「台大護理系分數也不算低吧！況且台大醫院本身就台灣醫學相關科系的指標醫院，是我小孩考上我也很開心」、「醫學院跟醫學系本來就不同東西，一個統稱、一個系名，鄰居這樣講沒什麼錯啦」、「媽媽也是想榮譽一下」、「你的鄰居講得也沒錯啊，他的小孩的確是考上台大醫學院了」、「長輩好像很常這樣說，蠻常聽到這樣的說法」。（編輯：陳雅雲）