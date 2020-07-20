一堆店家不收三倍券！男衝「4種店」找到原因　眾全看傻

▲三倍券上路不久，陸續傳出不少店家不收三倍券。。（示意圖／翻攝 Pixabay ）

行政院推出的「振興三倍券」已經上路，不少民眾開始到各種店家消費拼經濟，不過才短短 5 天，就傳出有許多店家「不收三倍券」的消息。對此，就有網友分享自己拿著三倍券到許多店家都說不收，其原因曝光後，引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「從領三倍券後到現在為止，我問過超多地方，除了通訊行跟超商以外，包括夜市、便當店、早餐店跟黃昏市場，平常我很常去消費的地方他們都不願意收這種東西，其中便當店說不懂怎麼分辨真偽所以不敢收；黃昏市場的老婆婆直接問說這是什麼？還以為是假鈔」。「夜市多半淡淡的說我們不收喔；早餐店阿姨則說，他們沒有統編，所以收了也不知道該怎麼換成現金，那現在三倍券領到後不能買早餐、不能買便當、不能買宵夜，所以現在真的考慮要直接拿去買超商咖啡......政府一個簡單的政策，卻讓一堆小商家擔心受怕，可以簡化一下這些毫無意義的防範嗎？還是覺得這些小店家對經濟數據沒有影響？」貼文一出，網友紛紛回應「對啊，搞到最後變成只能去賣場用」、「便當店不能用 +1 」、「夜市超多攤販不收...真的傻眼」、「秒變超商咖啡券啊」、「簡單來說政府宣傳商家兌券不清楚，導致店家也不敢收怕換不到錢」、「我家樓下早餐店也不收，超傷心...」、「去兩間不收後，我直接去買超商咖啡了」。至於如原 PO 所說無統一編號之店家是否不能兌換三倍券？經濟部則有在官網釋出「振興三倍券 Q&A 」表示，這些店家可委託有統編的商圈組織、夜市管委會、市場自治委員會等單位，向銀行或郵局兌現後再發給店家，且店家收了也不會被查稅， 7 月 23 日起商家就可將券換成現金。（編輯：張嘉哲）