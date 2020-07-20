日本根本不能待？過來人驚吐「2暗黑理由」：台灣很幸福

▲網友針對曾在日本工作的當地人的言論，向大家提問「日本是不是真的不是人待的？」（圖／翻攝 PTT ）

日本在國際上被認為是水準程度相當高的國家，豐富的風情文化，以及具特色的道地美食，讓許多台灣民眾對其有著一定程度的嚮往。不過，就有網友指出，有一名來台生活的日本人分享其在日本工作的狀況，讓原 PO 驚訝提問「日本是不是真的不是人待的？」對此，就引來許多人討論。原 PO 於 PTT WomenTalk 板上發文，表示自己看到一名到台灣生活的日本人分享在日本工作的經歷，對方坦言他之前在日本上班，常常要一大早上班，然後到晚上十一 、十二點才下班，「且這是每天的日常，完全就是個社畜。那時會覺得自己就是個工作機器。」對方又指出，雖然在日本工作薪水相當高，但他們也必須繳很多稅，且非常重，就連搬家等事情都需要繳很多錢！這樣的情況，就讓原 PO 好奇提問「想知道日本是不是真的不是人待的阿？」問題一曝光後，就引來許多網友討論，不少人也紛紛留言，「日、韓真的只有旅遊好，居住生活壓力太大」、「日本工作環境壓力很大」、「我們公司從不加班...企業有差吧，我的日本合作公司的員工壓力都很大」、「住三年工作三年的表示各有利弊」、「日本只能去觀光，要住在那裡的話可能要工作職位高一點或者能樂在其中吧」、「朋友在日本上班 常常發限時 11 、 12 點才到車站準備回家..」、「台灣很幸福」。但仍有其他網友提出不同看法，「不會耶！日本工作雖然累，可是值得，因為報酬給的高」、「台灣常常工作很累，又沒有相應的報酬，這才不是人待的」、「普通人適合待台灣，人才適合去日本，天花板差很多」、「台灣最慘，薪資低到可憐，只能看著日韓新聞說台灣沒壓力」、「台灣一樣做 12 小時，薪水還不知道有沒有日本一半」、「看公司吧！老公從台灣外商轉到日本外商，他不覺得日本壓力有比較大，而且我們也沒有什麼被排擠或交不到朋友的問題」。（編輯：陳雅雲）