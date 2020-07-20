女廁所解放完！轉頭沖水見「一生物」嚇壞　眾愣：先別碰

▲女網友準備沖水時驚見一隻老鼠寶寶。（左圖／翻攝自 Dcard。右示意圖，圖中物品與文章中內容無關／取自 pixabay ）

有些人無論在外或在家急著「解放」時，往往都不會仔細檢查馬桶裡面是否有異物，就直接一屁股坐下，上完廁所後才可能稍微瞥一下排泄物再沖掉。近日就有一名女網友分享自己上完廁所正要沖水時，突然看到一顆老鼠的頭在動，害她嚇得直接蓋上馬桶蓋並按下沖水鍵。該名女網友在社群平台 Dcard 上 PO 文，以「便便後在馬桶發現老鼠」為題，表示自己上完廁所轉頭看了排泄物，正準備沖水時，就看到一顆老鼠頭在動，害她嚇到馬上沖水，沒想到一打開馬桶蓋，「咖啡色的東西雖然不見了，但老鼠還在啦」，在穢物被沖掉後，她發現這是一隻老鼠寶寶，並說道「其實蠻可愛的」。不過她想到剛才正愉悅的解放，老鼠就在馬桶裡爬，還是有點害怕，後來跟哥哥一起將牠救起來放生，原 PO 也無奈表示以後上廁所可能會有陰影，但她在內文中提醒網友們下次上廁所前，可以先檢查馬桶，搞不好會有意外的發現。貼文一出有的網友害怕表示「嚇鼠（屎）寶寶了」、「我會直接大叫跑走，妳到底哪裡來的勇氣，我好佩服妳」、「認真只覺得超噁，真的超怕」、「他耳朵好大啊！其實蠻可愛的說」、「其實毛澎了之後還蠻可愛的」、不過也有些網友提醒「老鼠這麼髒這麼多細菌，真的覺得不該碰耶」、「不好吧，感覺會帶細菌或帶病之類的」、「這不是寵物鼠欸，身上會有很多細菌病毒或寄生蟲，還是不要摸比較好！」、(編輯：郭佩蓉)