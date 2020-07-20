超商店員分享大夜班撞鬼！反轉結局曝光　網驚：太溫馨了

老一輩的人常說「寧可信其有，不可信其無」，有的人有陰陽眼，或是體質較特殊，能感應到一般人感受不到的「靈體」的存在。有名男網友分享因為自己的靈異體質而碰到的「鬼」故事。
該名網友在 PTT 上發文分享，他以前在便利商店打工時，常常撞鬼的經驗。而他也分享其中之一「白長壽一包」的故事，他表示過去上大夜班時，每次都會遇到「祂」，雖然電動門有時會因感應問題或是蟲在感應器附近飛，造成無人卻開門的情況，但他每次只要事情做的差不多時，大約是凌晨四點，總會聽到「叮咚」一聲，接著電動門打開，過不久後，就會聽到一個中年女子的聲音在櫃檯說：「白長壽一包」。
明明店裡一位客人都沒有，他卻只要上大夜班時就會聽見，無論是看向前方還是調監視器，都空無一物。直到有一天，他算好時間，從菸櫃拿了包菸放在櫃台，並準備好零錢「等待門自己開」，直到接近四點，那個熟悉的聲音又出現，原 PO 迅速結了帳，到外頭點了菸並將整包菸放在玻璃桌的邊緣，並對前方空氣說：「這是你要的白長壽，我放在這邊了喔」，後來，門再也沒有開，「可能祂真的很需要抽煙才能上路吧」。
貼文 PO 出後，網友們原本毛骨悚然的心情瞬間消散「推最後的請客，很窩心」、「你人真好，感覺心地很善良」、「原PO溫馨到讓我起雞皮疙瘩」、「本來恐怖的飄經驗因你的舉動變的溫馨」；也有網友開玩笑回應「超商連靈界客人也要納入服務範圍了嗎」、「超商店員真萬能 連靈界朋友也要服務」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！