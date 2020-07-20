厭世星期一！店貓奇特怪姿趴臥椅子上　網笑：是海豹嗎？

▲Q醬是一隻可愛的虎斑玳瑁貓（圖／FB@饅饅愛茶茶授權提供）

▲這天陳小姐突然看見Q醬以奇怪臥姿趴在椅子上睡覺（圖／FB@饅饅愛茶茶授權提供）

▲側面看好像一隻海豹！（圖／FB@饅饅愛茶茶授權提供）

▲Q醬：什麼？我上班偷睡覺被發現了嗎？（圖／FB@饅饅愛茶茶授權提供）

▲Q醬最喜歡找陳小姐按摩抱抱，讓她笑稱Q醬根本就是「最強小三」！（圖／FB@饅饅愛茶茶授權提供）

孩子，上班偷懶這樣毋湯喔！網友陳小姐的公司飼養了一隻可愛店貓「Q醬」，這天上班時陳小姐正在與老闆娘談話，回頭突然驚見Q醬以超奇怪的姿勢趴臥在椅子上，耍廢的模樣讓她忍不住大嘆：「忙的時候看牠這樣會很無言！」這隻可愛的虎斑玳瑁貓Q醬是一隻快10歲的小母貓，當初牠被拋棄在公司對面的租屋處，老闆一直聽見貓咪叫聲而且越來越激烈，便請管理員報警開門，發現房客已經失蹤但獨留年紀還很小的牠，於心不忍就將牠帶回店裡收編。有了新任貓奴的Q醬從此過上幸福快樂的日子，雖然身為陳小姐的「同事」在店裡擔任招財貓，卻每天只負責吃飯睡覺，心情好的時候偶爾會去招攬一下客人，但還要看客人是否「順眼」才決定要不要接待，否則傲驕個性的牠總是我行我素，還會睡在展示櫃或是陳小姐的椅子上，不然就是霸占陳小姐的電腦要求她拍拍摸摸，讓原本在家飼養兩隻貓主子的陳小姐感覺上班都在「幫小三按摩」。這天陳小姐正在跟老闆娘聊天，回頭時突然發現Q醬又趴在椅子上睡覺，只是兩隻手手向後收、肉球掌心朝上的趴臥睡姿相當奇怪，讓她忍不住分享在網路上！Q醬的照片被許多網友瘋狂分享，大家笑說：「其實是一隻海豹」、「這個姿勢有夠廢」、「貓咪前一晚做什麼了，怎麼那麼累？」、「跟我放假在家一模一樣」、「厭世星期一的最高境界」、「人家開飛航模式中勿擾」、「應該在想：蛤～怎麼還沒下班」、「這工讀生太會了」看著看著小編也好想跟牠一起上班耍廢喔（誤～）！（編輯：陳珮瑜）