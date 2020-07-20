開冰箱見「整包蠶寶寶」！他秒當垃圾　網急勸：比黃金貴

▲原 PO 在冰箱內疑似找到一包蠶寶寶。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

▲貼文一出後，就有許多網友眼尖發現其實是昂貴的中藥材「冬蟲夏草」。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

不少家庭主婦為保持蔬菜、水果或是海鮮等食材的新鮮，而將其放置冰箱內冷凍、冷藏。不過，就有網友指出，自己在冰箱內發現一整包「蠶寶寶」，讓他嚇得立馬丟進垃圾桶。但事後，卻有一堆行家曝光其真實身分，更狂勸原 PO 「趕快拿回來！」原 PO 於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己竟在冰箱內找到一整包「蠶寶寶木乃伊」，他透露，自己在不知情狀況下，還拿起來仔細一瞧，一發現是蠶寶寶就讓他當場嚇壞，最後直接將整袋丟入垃圾桶裡。貼文一出後，就引來網友討論，但不少內行人一看後就紛紛驚覺袋中的不是蠶寶寶，而是昂貴的中藥材「冬蟲夏草」，直言「冬蟲夏草啦！很珍貴的藥材耶！真浪費」、「這是冬蟲夏草，熬湯很好喝哦」、「⋯⋯⋯⋯那是很貴的中藥」、「這是冬蟲夏草欸！！！不識貨」、「A害！！粉貴的東西你當垃圾...」、「那個超級貴，重量跟黃金價格有的比」。甚至有不少人狂勸原 PO 趕緊將藥材撿回來，「你會被媽媽一鞭再鞭」、「快撿回來放好」、「如果有袋子，快撿起來吧！不然小命不保啊」、「晚上可能換你被丟垃圾桶了！那個很貴捏，趕快撿回來」、「如果是真的冬蟲夏草，估計你也會被丟掉」。事後原 PO 也更新內文，直言「感謝廣大網友科普，我已經撿回來了！可是現在還是一身雞皮疙瘩，感覺牠們會突然復活的樣子…」。（編輯：陳雅雲）