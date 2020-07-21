動滋券到底能幹嘛？北北基「配合名單」曝　眾驚：預約了

▲▲網友熱心整理跟動滋券有配合的北北基網咖。（圖／翻攝PTT）

▲教育部體育署動滋券日前開放登記抽籤。（圖／翻攝自教育部臉書）

教育部體育署為了鼓勵民眾出門運動，斥資 20 億元規劃面額 500 元的「動滋券」，總計 400 萬張，20 日上午開放登記之後，系統網頁還一度因為人潮過多當機，但由於不是人人都領得到，不少人仍不知道動滋券的作用到底為何，對此，就有網友透露「動滋券其實還可以拿來打網咖」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「動滋券的網站真的寫的有夠差，合作商家都沒有做分類，還要一間一間確認是不是網咖，我這邊整理出幾間有配合的網咖店家，肥宅們可以去領 500 元動滋券到網咖爽爽用」，其名單內包含北北基 13 間網咖，連著名的麗華行電競旗艦館也在其中。貼文一出，網友紛紛回應「網咖也能用？好牛」、「被你說一個馬上預約了哈哈」、「麗華行會爆滿吧」、「笑死，有預約了啊，但不會去網咖」、「這年頭去網咖是要吃泡麵嗎？還有人家裡沒電腦啊...」、「推麗華行」、「現在才知道運動競技包含電競...」、「愛網咖的應該都知道麗華行吧」、「為何只有北北基名單啊，其他縣市呢？」。事實上，由於網咖是電競產業的範疇，歸體育署管，所以許多店家也出現在合作名單，至於動滋券領取時間，是從 7 月 20 日起至 26 號上網登記抽籤，身分證末碼為單數者，為周一、三、五，雙數者是周二、四、六，而最後一天（ 26 ）日則開放全民登記，想要領取的民眾千萬別錯過！（編輯：張嘉哲）