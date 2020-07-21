客買東西付三倍券！老闆見「洗現金手法」傻眼：好難做人

▲網友分享顧客使用三倍券想換現金的手法。（圖／翻攝PTT）

行政院推出的「振興三倍券」日前正式上路，不少民眾已經到各種店家消費拼經濟，由於發放三倍券前，就有不少聲浪表示「為何不直接發現金」、「現金比較好用」等，導致發放後不少人在網路上打折收購三倍券，讓那些想換成現金的人有管道可行。對此，就有網友分享「顧客想將三倍券換成現金的手法」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「就在剛剛接到朋友的電話，朋友是做小本現金的生意，打烊之前來了一個客人買了 500 元的東西，問說有沒有收三倍券，朋友想說打烊了給客人方便就說好，結果客人拿出兩張 200 的三倍券跟現金 500 元付款」。「這時朋友黑人問號的說，你有現金 500 不是剛好嗎？客人卻回說，不是說收三倍券嗎，我給你 900 你要找 400 給我啊，我朋友拒絕後，那客人一臉不爽的轉頭走了，所以我朋友應該給他 400 的現金嗎.....不收被念、不找零也被臭臉，人真的很難做」。貼文一出，網友紛紛回應「擺明要換現金啊，拒絕正常」、「怪了，以前用消費卷有這麼多問題嗎？」、「 400 振興券 + 500 現金，要買 500 塊的東西，那就是想要換現金呀，客人真的太故意」、「客人可能就想用掉 400 元的振興券 ..... 」、「感覺也沒誰對誰錯，感覺問題啦，但想變現金的手法太明顯。」（編輯：張嘉哲）