男怨女友出遊只住飯店！台女驚曝「真實理由」　全場戰翻

▲一名男網友在 PTT 女孩版提到，女朋友表示堅持要住飯店，也不願為了省一點錢而住民宿，苦惱求助廣大鄉民意見，貼文卻讓全場兩派網友戰翻。（圖／翻攝自 PTT ）

民眾出遊選擇住宿時，有些人會選擇服務周全的飯店，亦有人喜歡特色的民宿，甚至是經濟實惠的背包客棧。近日，一名男網友在 PTT 女孩版提到，女朋友表示堅持要住飯店，也不願為了省一點錢而住民宿，苦惱求助廣大鄉民意見，貼文卻讓全場兩派網友戰翻。原 PO 提到，打算和女友一起出遊，女友卻向他表示不願意住民宿，強調「寧願住一晚 4000 的飯店，也不住一晚不到 2000 的民宿」，原 PO 不禁疑惑「現在台灣的民宿不是跟飯店沒兩樣嗎？」不解為何要花兩倍的錢選擇類似的住宿，好奇詢問「女孩們，妳們也是這樣嗎？出去玩只住飯店不住民宿？」想知道廣大鄉民看法為何。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「有些民宿超貴品質又差還沒早餐」、「我爹娘也堅持不住民宿」、「不住民宿，品質太不穩定，不想用旅遊品質賭」、「不住民宿，只選有 24h 櫃台的飯店」、「民宿真的良莠不齊，打掃清潔一定比不上大飯店」。不過，許多網友認為「住民宿居多，反正我睡醒也沒早餐吃惹」、「我都住背包客棧耶，反正都凌晨回去、 7 點起床」、「覺得現在民宿比飯店貴很多」、「以前都住民宿因為便宜，後來住飯店因為飯店比民宿便宜」、「是不是民宿沒有很在意，便宜跟房間整體看起來舒服比較重要」、「民宿只是你肯不肯事前多做點功課吧」。（編輯：賴詠璿）