妹子北漂念書！一查「房租」嚇傻：對不起爸媽　網也感嘆

台灣北中南的發展都不盡相同，而擁有「天龍國」之稱的北部資源相對豐富，吸引不少年輕人「北漂」念書、工作，不過北部房價甚高，房租也居高不下，成為北漂族的一大負擔之一。近日一名高雄女網友就在 PTT 透露，自己準備北上就學，雖然早就聽聞北部開銷大，但一查房價還是讓她很吃驚，不禁愧疚直呼「好對不起爸媽...」而許多網友見狀後也紛紛感嘆「台北房租真的很貴」。

原 PO 在 PTT 女孩板表示，自己原本是在高雄念書，但轉上了台北的學校，她透露，自己在高雄時一個月生活費是 5000 元，當然有時會超支，但其實沒幹嘛的話還蠻夠用的，最近看了很多人的建議，都說在台北生活費差不多要 10000 元，對於她這個鄉下來的聽到真的有點嚇到...畢竟在高雄學區附近租屋的話，套房最多就是 5000 上下，但台北這個價錢根本租不太到，隨便看一下雅房都要 8000，且聽說文山區好像也很貴，但又不想住宿舍，這讓她相當懊惱，直說「雖然早就知道台北物價不便宜，但實際上真的要去又好覺得對不起爸媽喔...打工的話課業上根本不允許，唉唉唉唉唉唉唉」。

▲網友在 PTT 討論台北房租與開銷。（圖／翻攝自PTT）

而此段「北漂族心聲」曝光，也引發熱烈迴響，不少網友紛紛感嘆「台北不宜人居」、「台北真的是很貴！」「台北居大不易」、「文山區在台北應該算便宜了...」另還有鄉民直指「雅房我租過 3500 的，跑一趟去學校附近找吧！」「文山我租 5600 還行，同樣屋況在師大附近要 9000 」、「套房 8000 左右有啦！生活費大概也 8000 」、「我也住文山，套房 6500，我有朋友住景美雅房 6000，生活費大概 6、7000 吧！甚至有時候只花不到 5000 」。

此外，還有人建議「一個月沒20000就住宿舍啊」、「如果生活費有限制，還是住宿舍吧！我現在也住宿舍，但生活費還是會因為捷運和吃食變得很高」、「認真，房租加生活費最少 15000～20000 跑不掉，養個大學生大不易啊！宿舍品質雖差，但省下來的金額非常可觀。」（編輯：許苡晴）