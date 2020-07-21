女衝郵局幫阿嬤領三倍券！「劇情神轉」全看傻：誤會大了

▲一名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，好心替 80 歲阿嬤到郵局領三倍券，卻遭他人以訛傳訛，以為她想 A 走阿嬤的三倍券，傻眼直呼「真的很火大耶！」（圖／翻攝自爆怨公社）

行政院推出之振興三倍券 15 日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本，而紙本三倍券推出之後，更是引發民眾話題不斷。近日，一名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，好心替 80 歲阿嬤到郵局領三倍券，卻遭他人以訛傳訛，以為她想 A 走阿嬤的三倍券，傻眼直呼「真的很火大耶！」原 PO 表示「有時候做人不要多孝順、多雞婆，因為不知情的人都會講得很難聽」，她提到向 80 歲的阿嬤解釋三倍券的事情，阿嬤卻說不知道有這麼好康的事，她耐心解釋三倍券的用意，然後向阿嬤要健保卡和 1000 塊，要幫她去郵局換，阿嬤卻一直說「我換那個幹嘛，我又沒在買東西，不用啦！」原 PO 鍥而不捨地說「要不然健保卡就好了，我幫妳拿去換， 1000 塊我出，然後換回來扣掉我支出的 1000 ，直接給阿嬤現金 2000 」，阿嬤依舊堅持說「不用啦！不用啦！」原 PO 費了一番工夫，最後總算拿去換了，結果要拿現金給阿嬤她也不要，三倍券給她也不要，原 PO 開玩笑說「要不然我要拿去花了喔，我去買好料給妳吃」。豈料，原 PO 最後表示「事情不知道怎麼傳的，就說我拿了阿嬤的 1000 去換 3000 ，然後只給阿嬤 2000 ，說我還 A 了阿嬤 1000 ，說什麼連阿嬤的錢也要 A 」，傻眼直呼「真的很火大耶！」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「心安理得就好」、「有時候老人表達比較不清楚，最後就整個歪了，這我家常發生」、「親戚間真的很常發生這種事，看開點，自己問心無愧就好」、「這下誤會大了」、「所以我都直接避開除了親娘外的長輩金錢接觸」、「所以不要雞婆啊！阿嬤都說不要了、不用了，那就算了唄」。（編輯：賴詠璿）