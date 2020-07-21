會拿三倍券買「平常不會買的東西」嗎？全場答案竟一面倒

行政院推出的「振興三倍券」已於 15 日正式上路，民眾可用 1000 元直接到郵局購買實體三倍券，也可開始至超商領取之前預購的三倍券，不少人已開始用三倍券購物，甚至還有人早就花光。而昨（ 20 ）日有網友就好奇在 PTT 發問「各位會拿三倍券買本來不會買的東西嗎？」沒想到全場答案幾乎一面倒，直呼「不會！」

原 PO 在 PTT 八卦板貼文指出「看到專家擔心三倍券會被拿去買本來就會買的東西，聽起來一點也不刺激（經濟）！」這讓他不禁想詢問大家「會拿三倍券去買什麼本來不會買的東西嗎？」

▲有網友在 PTT 詢問大家「會把三倍券拿去買平常不會買的東西嗎？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻引發討論，許多網友紛紛留言「不會，爽到大賣場而已」、「大多數人大概會買本來就要買但不會那麼貴的東西吧」、「不會，我想買的都是三倍券買不起的」、「每天花都不止 2000了，隨便花就好了」、「才 3000 有半年可以花，日常開銷隨便都超過吧！」、「就是買原本就要買的，只是買的時候稍微心情輕鬆一點」、「不會，綁信用卡根本無感」、「我就直接綁信用卡照日常既有的消費節奏等領兩千而已，領到之後應該一樣還是繼續原有的消費節奏，基本上無感」。

不過也有人直言

「店家給的折扣優惠不錯，就會買」、「可能原本要買 2000 塊的錢包，現在買 5000 之類的」、「就旅遊吧！有些有在做折扣」。而

根據經濟部指出，三倍券使用期限至今年 12 月 31 日，至於拿到票券的店家，則可從 7 月 23 日起到全國金融機構兌領。（編輯：許苡晴）