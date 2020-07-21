路邊驚見「橡皮筋捆百鈔」能撿？過來人曝悲慘經驗：傻眼

▲一名網友在 PTT 八卦版提到，若在路邊看見百鈔用橡皮筋捆綁可以撿嗎？貼文立刻引發網友熱議，意外釣出過來人分享悲慘經驗。（圖／翻攝自 PTT ）

▲一名網友在 PTT 八卦版提到，若在路邊看見百鈔用橡皮筋捆綁可以撿嗎？貼文立刻引發網友熱議，意外釣出過來人分享悲慘經驗。（圖／翻攝自 PTT ）

許多長輩時常告誡「地上的紅包不能亂撿」，因為在台灣習俗中，撿起紅包可能代表「冥婚」，拒絕更恐招來厄運。不過，近日一名網友在 PTT 八卦版提到，若在路邊看見百鈔用橡皮筋捆綁可以撿嗎？貼文立刻引發網友熱議，意外釣出過來人分享悲慘經驗。原 PO 表示，一大早外出遛狗，看到路邊花圃有一卷百鈔，被用橡皮筋綁起扔在土堆中，目測大概有 300 元左右，不禁好奇詢問廣大鄉民「請問這錢能撿走嗎？」想撿起又深怕遇到不好的事情纏身。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「可以，沒紅包袋」、「打開一看有個小紅包你就……」「先仔細觀察附近草叢有沒有躲著一群人等著你撿起來，衝出來抱著你喊女婿」、「綁橡皮筋怪怪的」、「一般人不會用橡皮筋綁小錢」。不過，也有網友分享超糗經驗「鄰居曾經影印彩色單面小朋友，被我爸撿起來，馬上被笑」，讓許多網友大呼傻眼。原 PO 最後表示「我掙扎了一番還是不敢撿，感覺像刻意放在那的，搞不好有人想花錢改運，等等變我衰」。據了解，台灣習俗中「冥婚」又稱為「娶神主」，顧名思義是男方將女方的神主牌娶回家。過世的女方家屬會把生辰八字與一筆金錢放在一個紅包袋裡，再將紅包放到路邊，等有緣人來撿起。（編輯：賴詠璿）