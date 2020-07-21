3年都沒脫單？男繳聯誼「數萬會費」　心軟妹曝殘酷真相

▲最新的排約對象心軟，才讓男子得知一切真相。（圖／翻攝爆料公社）

不少人因為工作性質，苦無認識異性機會，只能參加聯誼來拓展交友圈。不過就有男網友指出，參加了某聯誼公司安排的活動， 3 年下來繳了上萬會費卻仍未脫單，最終在一位聯誼女對象心軟下才得知「暗黑真相」。一位男網友在臉書「爆料公社」痛訴，因工作關係認識異性少，所以參加某間聯誼公司的交友活動，一開始就發現安排的女性對象都外形靚麗，聊天過程也很順利，也要到聯繫方式，沒想到聯誼一結束，對方卻開始愛理不理，不然就是封鎖，且連續 3 年下來都使類似情況。直到近期，原 PO 與最新一位聯誼對象交換聯絡資訊後，在聊天過程中提到參加聯誼活動「要付費」，而且金額在 5 位數，每次排一位女生，還要額外付 500 元茶水費；女方聽到後非常訝異，良心不安的透露：「其實我是來打工的！」得知真相的原 PO，隨後也聯繫以前認識的聯誼公司前員工，對方也回應「你懂了齁」。殘酷真相的揭曉也讓花費 3 年與金錢的原PO感嘆：「聯誼公司怎麼可以這麼黑！？男生是帶著真心來認識女生，誰會知道都只是來打工的呢？」完整過程曝光後也掀起眾人熱烈討論，「女生正又身材好，哪需要去參加聯誼，殘酷的事實」、「比較擔心你會不會害那位好心的工讀生被告，甚至找麻煩」、「一直都是這樣啊！被排給你的女生大多是暗樁」、「你我本無緣，全靠你繳錢」、「這套路用很久了啊」。（編輯：潘毅）