三倍券防偽「梅花位置不固定」！男抽出一看傻眼：籤王啊

▲一名網友拿出三倍券一看，發現沒有任何梅花浮水印，貼文再度掀起熱議。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲三倍券的防偽梅花浮水印，位置和數量都不固定，引發網友熱議。（圖／翻攝自經濟部臉書）

▲三倍券的防偽梅花浮水印，位置和數量都不固定，引發網友熱議。（圖／翻攝自經濟部臉書）

行政院推出之振興三倍券 15 日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本，而紙本三倍券推出之後引發民眾話題不斷；其中，商家最重視的防偽設計「梅花浮水印」，因位置、數量不固定，且不一定完整，讓不少人感到相當困擾，近日一名網友拿出三倍券一看，更發現沒有任何梅花浮水印，貼文再度掀起熱議。一名男網友在臉書社團《爆怨公社》表示，拿到一張三倍券卻沒有看見任何的梅花浮水印，不禁疑惑「政府說位置不固定，但為什麼我收到的振興券卻一個梅花浮水印都沒有？」並在文中附上一張三倍券透在燈光底下的照片，笑稱「是要簽密技才看得到嗎？請大家幫忙來找找哦」。貼文一出，隨即引發許多苦主共鳴，紛紛回應「真的很煩，結帳都要在那邊找梅花，找不到就開始懷疑是不是假的」、「既然花花不能用來當作辨別真偽的依據，為什麼當初要設計花花？」「辨別方式好多種，不一定要看梅花，只是這個梅花謠言真的害了一堆人」；也有網友笑稱「直接抽中籤王啊」、「別生氣了！我用 50 含運收」、「天氣太熱了，梅花沒開」。事實上，經濟部提醒民眾，振興三倍券上的梅花「位置不固定」、「可能完整、可能不完整」、「可能只有半朵梅花，可能有三朵梅花」，呼籲民眾搭配其他防偽設計來判別三倍券的真偽。（編輯：賴詠璿）