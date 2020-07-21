台灣哪裡有世界級景點？眾人狂推「2大仙境」：太出名了

▲網友好奇，台灣有那些稱得上是世界級的景點呢？（圖／翻攝 PTT ）

▲不少網友推薦花東地區太魯閣國家公園。 （圖／翻攝太魯閣國家公園官網）

▲故宮博物院。（圖／翻攝自臺北市政府觀光傳播局-台北旅遊網）

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響，許多民眾都放棄出國遊玩的計畫，但卻也導致國內旅遊盛行。不過，就有網友好奇，台灣究竟有那裡稱得上是「世界級景點」呢？對此，就引來許多人曝光答案。原 PO 於 PTT 八卦板上發文，表示近期國內旅遊旺盛，但他坦言「台灣就這麼小，加上離島也沒有多大，如果說世界級景點，目前看就東沙群島環型礁，應該可以稱為世界級，不過一般人又去不了」。他也分享，自己在疫情初期去了冰島遊玩，發現當地世界級景點十分多，如斯維納冰川、埃斯基菲厄澤的白日夢小鎮、冰河湖等。這樣的狀況，就讓原 PO 好奇提問「台灣呢？台灣有嗎？有八卦嗎？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中最多人推薦的就是「太魯閣國家公園」，直言「太魯閣及東部一些景點」、「太魯閣真的很漂亮欸」、「絕對是太魯閣～太出名了～」、「太魯閣的錐麓！！好想再去～」、「太魯閣是被認證的」、「太魯閣峽谷真的蠻屌的」、「很多都很美，但太魯閣真的是世界級」。另外，「故宮博物院」也被許多人點名，「故宮博物院，有很多知名悠悠五千年人類文化遺產」、「故宮阿！稱得上世界級」、「認真說！故宮真的很 op 」、「故宮的國際旅遊人次其實很猛的」。除了上述兩地，鄉民也推薦其他地方，「陽明山其實也很棒，能夠從長滿草的山變成那樣是很不錯」、「日月潭很多中國來的很喜歡啊！」、「101觀景還行吧，國外也是一堆高樓高塔的景點」、「綠島朝日溫泉，全世界唯三可泡湯海濱溫泉之一」。（編輯：陳雅雲）