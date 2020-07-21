男澎湖旅遊遇「正妹司機」！美照曝光眾嗨爆：衝去包車了

新冠肺炎疫情國際疫情相當嚴峻，但在台灣相對緩和，因此國內旅遊出現「報復性」出遊，各個知名旅遊景點人滿為患，澎湖更是出現觀光客比本地人多的特殊現象。就有男網友分享在當地遇到一位超美計程車司機，引發網友爭相朝聖。
一名男網友上個月到澎湖遊玩，到馬公機場時也攔了計程車準備前往目的地。沒想到一上車發現司機竟是氣質出眾的美女，讓他直呼「大開眼界」。而且開車上路後，女司機「不隨便臨停紅線、沿路也不飆車不闖紅燈，重點還超有禮貌、車上也香香的」，整趟旅程下來也讓原 PO 讚不絕口，「讓我去外島心情好到不行」。
貼文曝光後也引來不少網友紛紛讚嘆，「衝澎湖去包車了」、「也想去澎湖玩，為了她，天天搭計程車都很香」、「好像是姊妹 3 個人...我夢到的」、「我們 7 月去也是坐這位小姐姐車，包車北環，非常親切，還熱心幫我們一家拍照」、「前兩天就是給她包車」、「難怪澎湖遊客直接爆多」。
這位女司機也被網友搜出名叫小湘（ Jocelyn ），她也在個人臉書分享心情，「可是實際上夏天開車根本沒辦法穿這樣啊」。小湘還在日前曬出「運將之手」，笑稱「只要每天轉動十小時的方向盤，就可以跟姐一樣擁有結實的肌肉」。（編輯：潘毅）
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