男澎湖旅遊遇「正妹司機」！美照曝光眾嗨爆：衝去包車了

▲有男網友分享在當地遇到一位超美計程車司機。（圖／翻攝爆廢公社）

▲計程車司機小湘。（圖／翻攝爆廢公社）

「讓我去外島心情好到不行」

▲進入暑假旺季，澎湖人潮眾多，小湘也十分忙碌。（圖／IG jocelynchi0816 授權）

▲小湘曬出結實手臂，笑稱「每天轉動十小時的方向盤」練出來的。（圖／IG jocelynchi0816 授權）

小湘（ Jocelyn ），她也在個人臉書

運將之手」