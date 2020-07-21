遇客人硬塞三倍券！外送員「拒收下場」曝光　眾猛翻白眼

▲客人直接給予負評。（圖／翻攝自爆怨公社）

行政院推出之振興三倍券 15 日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本，而紙本三倍券推出之後，更是引發民眾話題不斷。今（ 21 ）日一名外送員在臉書社團《爆怨公社》表示，遇到客人塞給他 200 元三倍券，不過公司規定不能收取，回絕該顧客後悲慘下場曝光，讓全場網友無言以對。原 PO 表示，自己是一名外送員，今天凌晨 12 點多時，打算送完最後一張單就休息，豈料後面還有一張單，「本來想棄單，但想說晚了怕客人會餓到，還是前往取餐及配送」，接著令他傻眼的事來了，到客戶的店時，一位男士拿一張 200 元的三倍券和 60 元零錢，他當下立刻告知「不好意思，公司規定我們不能收振興券」。該男士走進店內拿百鈔，裡頭坐著另一位女子，聽到他說不能收振興券，立刻從椅子上跳起來，大聲咆哮「屁勒！早上的外送員就有收」，口中還不斷念念有詞，他委婉告知「不好意思，公司規定的，別人收是他個人私下行為，真的很抱歉！」原 PO 離開後卻發現，對方立刻給予負評，無奈的說「我能很肯定的就是最後這戶客人，因為在這之前每筆交易都很愉快，也都給予肯定」。貼文曝光之後，網友們紛紛替原 PO 抱不平「別在意，相信她對上一個外送員也講了一樣的話」、「很多奧客會騙人，說別家都能你們家就不能，明明官網都有公告」、「千萬別通融，否則怪人都以為自己是正常的」、「憑什麼勉強別人收券，本來就是現金交易怎麼了嗎」。事實上，該外送平台也有公告提醒外送員，由於美食外送平台未被納入行政院振興三倍券之電商名單內，所以不屬於使用範圍，外送員無法收取振興三倍券。（編輯：賴詠璿）