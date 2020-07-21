電表單期「狂飆4000度」！檢測結果曝光屋主傻眼：不合理

▲屋主記錄下每日電錶數據。（圖／翻攝爆料公社）

今年夏天相當炎熱，全台用電量也屢屢突破新高，不少人家中也開啟冷氣，電費上升也是可預期的。不過就有網友，4到6月沒開啟冷氣，電費單卻飆升「4000多度」，不合理的用電量也讓他決定申訴，沒想到結局出爐再度令他傻眼。一名屋主在《爆料公社》指出，近幾個月來家中電表數字都亂飆，有時一天跑10幾度，有時一天就狂飆150度，但這樣的電量卻都是在沒開冷氣的情況下，原Po表示，只開著神桌燈、冰箱、3個電扇而已，間隔5、6個小時也會飆到16度，家裡原先一期只會使用800度電，竟在一夕之間變成4490度，將要被收2萬多元電費。這樣的情況也讓屋主決定請台電來換新電表並檢驗，但檢驗舊的電表還需自費1800元。再換完電表後，用電度數也回復正常，不過16日檢驗報告出爐，檢驗局卻指出舊電表沒任何問題。這樣的結局也讓他相當火大，「事實就擺在眼前了，換了電表後就穩定了。不是我們不想繳費，使用者付費，該是我們用的我們會繳，但明明就不是卻硬是要我們繳，這根本是不合理的用電啊！」整個過程曝光也掀起大量民眾關注回應，「我也碰過電費暴漲2萬多，電表換了才正常」、「我家上個月爆了1000多度，原來只是小咖」、「遇到真的會覺得無奈啊」、「我看討不回來了」。（編輯：潘毅）