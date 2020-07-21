比利時情侶遭砂石車逼車　警竟回這四字遭網友怒罵

根據The China Post報導，來自比利時的網紅Naick and Kim近日在YouTube頻道分享他們到太魯閣和日月潭的旅行，然而開車前往途中卻遇到兩輛砂石車緊逼車，讓他們憤怒不已，沒想到當地警方得知此事，卻稱此現象為「台灣民情」，遭網友怒罵。
影片中，Naick 表示「我們在這裡照著速限60公里開，第一輛車越開越近，都快貼上保險桿了，開始對我按喇叭。我都已經開在右線道（慢車道）上了，後來他想超車越道，切到左線道，緊貼前方的車尾，切出來時還差點把我擠出去！」
Naick憤怒地說：「這樣開車真的超級危險，如果我不知道為了什麼需要突然煞車，他這樣緊跟我直接壓過來，我們絕對死定了！」
對此集集分局於18日晚間於臉書上表示無論本國人或外國人，真的是「警察的眼睛」，並強調「 針對影片中違規逼車的行為經查證確認無誤後，將依規定舉發，以展現警察執法的決心。 」
然而，當地警局發文不久後，據報導集集副分局長陳志文卻表示：「 我看影片是覺得還好啦，可能外國人覺得砂石車的民情不一樣 。」陳志文被爆指稱認為砂石車只是為了想超車才貼得比較近一些，非刻意逼車危險駕駛。
此句話立刻招來網友大力抨擊，許多人紛紛到臉書下留言「台灣最美的風景是逼車？」「逼車原來是在地文化啊」「以後去南投會按照當地民情開車...感謝長官指導。」
對此，在另一個目前已刪除的貼文中，集集分局回應：「針對砂石車或是任何車輛，有超速及惡意逼車違規行為，一律加強取締告發，絕對無差別待遇。」
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