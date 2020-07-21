準爆！最喜歡哪位模特？答案測出「你在別人心中有幾分」

▲最喜灣哪位模特呢？（圖／翻攝自 shinri ）

心理測驗來了！每個人一定都有自己獨特的個性，但究竟在別人眼中你是什麼樣的人呢？根據日本網站 shinri 報導，現在有 4 位不同風格的模特站在你眼前，哪一位最受你的青睞呢？透過你的答案，將能看出你在別人心目中有多少分！你在別人心中「 30 分」你的脾氣十分暴躁，周圍的人都因不想引發不必要的衝突，而忍讓著你。你也因不常替他人著想，時而做出出人意料的行為。你沉浸在自己的世界中，不在乎別人對你的評價，但建議你要開始關心一下他人的感受了。你在別人心中「 50 分」你的個性不拘小節，但有時候難免為了讓自己痛快，而為難到了別人。活得十分自由自在，不太願意為了滿足別人的要求委屈自己。有時可能會讓人覺得你十分自大、不合群，但也有理解你的人，認為你相當老實、不做作。你在別人心中「 90 分」你的個性十分和善，且親和力強，就算受到稱讚也相當謙虛。不會隨意動怒，且保有自己的想法，不愛佔人便宜，也不會刻意討好他人。在人際關係上，你總能與人保持適當的距離，懂得給自己和他人留下私人空間，在他人眼中屬於那種很有教養的人。你在別人心中「 70 分」你偶爾會流露自己的真性情，但只會在與自身關係比較熟悉的人目前展現。在人際關係中，你表現得十分隨和，不會擺架子。但有時可能因事情不如意，而把情緒流露在臉上。面對問題時，你也能展現無私的一面，在社交場合裡屬於比較歡迎的類型，讓人覺得十分好相處。（編輯：陳雅雲）