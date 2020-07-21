藝fun券開獎有210萬人中了！網曝「抽籤疑點」：根本亂搞

▲網友討論藝fun券抽籤問題。（圖／翻攝PTT）

文化部推出的「藝 fun 券」抽籤結果出爐，總計超過 303 萬登記的民眾中，身分證字號尾數為 0、3、4、5、7、8、9 者中籤，一共有 210 萬 7833 人得到這一份 600 元的電子票券。對此，就有網友討論「藝 fuun 券的抽獎過程是不是怪怪的？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「第一次看到這種抽獎的方法耶？請問身分證末幾碼申請的人數有都相同？有頭腦的人都知道，明明基數就不同啊，今天是因為超過 10 萬人而已，那如果尾數 1 、2 、6 這三個號碼只有十萬，發了 290 萬份，那多的預算哪來？有沒有納稅人錢被亂花，還搞得跟小確幸一樣？」貼文一出，網友紛紛回應「你一定是沒抽到的」、「阿就真的抽法超級爛啊」、「超傻眼，超過 10 萬份還說要拿經費出來發欸，不是說兩百萬份」、「如果超過那 10 萬份預算能補發，為何不要有登記的都發，根本亂搞」、「以後算命運勢可以增加一項身份證尾數了」、「好奇 +1 尾數真的有平均嗎？」、「這算是最省成本的抽法了」。至於原本只準備 200 萬份的藝 fun 券卻抽出 210 萬份一事，文化部長李永得表示，由於最後加總抽出號碼累計超過 200 萬人，文化部將加碼放送，但多出來的份數會超出原先預算約 6000 多萬元，李永得說，文化部會再盤點多出來份數的預算，「不足的部分，會再跟行政院求救」。（編輯：張嘉哲）