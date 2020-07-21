情侶出遊5天鬧分手！女曝男友「王子病行徑」　兩派戰翻

▲女網友細數旅程中男友的地雷行徑。（圖／翻攝dcard）

情侶之間吵架在所難免，在出門旅遊時更容易發生，因此不少人也認為「旅遊」是考驗兩人契合度的好時機。就有一對交往三年的情侶，到花蓮遊玩時不斷因為大小事吵架，最終女方攤牌分手，更點出男友的各項「地雷行徑」，引發兩派網友激烈辯駁。一名女網友在《Dcard》上抱怨，「交往快3年，這次是真的忍無可忍了，不知道是不是花蓮每天38度讓男友脾氣暴躁，5天旅行全程都在吵架。我們每年都有小旅行，每次都很美好，只是這次很破滅」。原PO隨後也點出男友一路上的「地雷行徑」，「整整抱怨了五天，不規劃行程卻拼命抱怨，行前一直找他討論行程卻從沒參與，我把行程規劃好傳給他看都說好，結果到了目的地就開始抱怨這什麼鬼地方。還常常到一個景點他就先打電動，叫我自己下車玩就好，自己在車上打遊戲，我都不知道我是來幹嘛的。另外車門稍微關大力一點就一直叫，每次下車先檢查愛車有沒有受傷。而且不幫我拍照還只顧自拍，叫我也自己拍就好，不然叫路人拍」。整個過程曝光也掀起激烈論戰，不少網友贊同，「這是哪來的王子病先生，別說男友了，這種個性當一般朋友我都不行」、「旅行真的可以看出一個人的人品」、「不參與規劃行程還要嫌棄別人辛苦規劃的行程」、「很明顯他不愛你了」。不過也有一部分網友認為原PO也有地方須檢討，「男生愛車就跟女生你化妝品一樣重要」、「不幫拍照見仁見智，關車門真的是妳的問題，其它點男友需要檢討」、「關車門粗魯是大部分男人的雷阿」。（編輯：潘毅）