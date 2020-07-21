藝fun券認證狂失敗！中獎人驚見文化部「處理方式」笑了

▲網友發現文化部將驗證碼的有效期是增長。（圖／翻攝PTT）

文化部推出的「藝 fun 券」抽籤結果今（ 21 ）日出爐，總計超過 303 萬登記的民眾中，身分證字號尾數為 0、3、4、5、7、8、9 者中籤，一共有 210 萬 7833 人得到這一份 600 元的電子票券，不過卻傳出中獎民眾「收不到驗證碼」、「驗證碼輸入都失敗」的消息。對此，就有網友分享認證過程，曝光文化部的處理程序，引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「應該有很多不是 126 的鄉民跟我一樣，一直在刷藝 fun 券的驗證碼簡訊吧，我下午終於刷到的驗證碼有效時間是 30 分鐘，但是收到的時候已經失效了，結果剛剛收到新的驗證碼，有效時間直接變成三天，文化部這系統只能用這樣解套」。貼文一出，網友紛紛回應「真的變三天了！笑死」、「看了你這篇文就收到驗證碼了」、「也還算有誠意啊，變成三天，原諒他了」、「反正都領得到啦，三天也是給系統容錯」、「三天內收到都來得及輸入啊哈哈哈，文化部聰明喔」、「試到絕望結果現在再試一次就成功」、「變三天 +1 好好笑」。而對於今天民眾面臨無法認證、收不到驗證碼的問題，文化部稍早也在臉書致歉「今日下午因簡訊發送伺服器壅塞，導致民眾無法取得手機簡訊驗證碼，或因驗證碼超過 30 分鐘而無法領取藝 FUN 券的情形，造成民眾不便與擔心，甚感抱歉。文化部強調，為提升領取順暢度，目前已緊急增加硬體設備，明天中午 12 點正式實施前，都會讓民眾收到驗證碼簡訊」。（編輯：張嘉哲）