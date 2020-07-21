銀行帳戶驚見「陌生人匯款」！男一看金額臉綠：我不是喔

▲網友分享自己收到陌生人匯款1450的一筆錢。（圖／翻攝PTT）

隨著科技時代越來越發達，不少人在理財方面都會使用網路銀行，只要有刷卡或者是有錢入帳都會寄簡訊通知跟紀錄。近日，就有網友分享自己的帳戶突然有人匯款過來，結果一看金額讓他差點沒昏倒，貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「認真詢問啦，今天某銀行打來說，接獲客戶將存款 1450 不小心匯到我的帳戶，要我在回電給他們的客服，這到底是真的還是詐騙啦，我不是網軍啦，現在到底要幹嘛，煩欸」。貼文一出，網友紛紛回應「抓到了啊！還敢否認啊」、「哇！真的領到 1450 」、「超麻煩，還要主動聯絡，別人的錯誤自己也被弄到」、「抓到你囉！網軍仔」、「羨慕，都想應徵了，薪水還現領」、「請問哪邊可以丟履歷」。而事實上，匯錯款的事情也層出不窮，民眾若是收到陌生人的匯款，不論金額大小，都應該先打至該金融機構告知，並確認是否有此事，否則恐會掉入詐騙集團的圈套裡，無故被詐財。至於為何網友見到 1450 這個金額會熱烈討論，是因為去年三月，農委會遭指控編列 1450 萬預算雇用 4 名小編，但農委會當時解釋，這是為了第一時間澄清網路上的不實消息，避免民眾因假消息受害，隨後該預算金額在網路上發酵引起話題，不少人質疑是政府拿人民納稅錢養網軍，因此 1450 從那刻起至今，被當作是泛綠陣營網軍的代名詞。（編輯：張嘉哲）