藝fun券93萬人沒中獎！一書竟神預言　超狂巧合全場傻掉

▲出版社透露五月出版的一本新書裡頭，126頁裡頭的名言，正符合身分證末碼1、2、6沒抽到藝fun券的人心聲。（圖／翻攝圓神出版社）

文化部推出的「藝 fun 券」抽籤結果出爐，總計超過 303 萬登記的民眾中，身分證字號尾數為 0、3、4、5、7、8、9 者中籤，而消息曝光後，也引來尾數是 1、2、6 的網友們哀嚎「國家級邊緣人啦」、「真的有在衰，7 成機率都抽不到」。對此，《圓神出版社》就在臉書透露，今年 5 月剛出版的一本新書，其 126 頁的字眼竟「神預言」，貼文引發熱議。臉書專頁「圓神出版，書是活的」貼文指出「這時候就真的要說《寂寞終站》真的是神書一本，翻開 126 頁就是有佳句」原來，這本書是在今年 5 月 1 日才上市，而第 126 頁正好就寫著「你要面對現實，這很重要」，彷彿早已對身分證尾數是 1 、2 、6 判了死刑，表示這次不會中藝 fun 券的心境。貼文一出，吸引不少沒抽到的網友紛紛自嘲「我沒抽到但覺得超好笑 XD 」、「雖然很想生氣，但小編實在太強只好給讚」、「沒抽到的 +1 看到這個都傻眼到不生氣了」、「沒關係我還有三倍券！」、「中了是確幸！沒中也不影響我買想看的書與電影票，我是路過的 2 號」。至於有民眾疑惑抽到藝 fun 券到底可花在哪？根據文化部公布，該藝 fun 券可以用在任何藝文活動上，包括音樂展演空間、博物館、電影院、畫廊、書店、影展、唱片行、樂器行等等，使用的期限則為 7 月 22 日至 12 月 31 日止，若民眾想知道自己居住的地區，有哪些配合的藝文類型店家，都可上藝 fun 券官網查詢。（編輯：張嘉哲）